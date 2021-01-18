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معلومات هامة عن اللقاحات الثلاثة المضادة لكورونا في المملكة

Time منذ 45 دقيقة
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معلومات هامة عن اللقاحات الثلاثة المضادة لكورونا في المملكة

الرياض (صدى):
اعتدت المملكة مع نهاية 2020 لقاح " فايزر – بيونتيك " بصفة رسمية، لتعلن اليوم بدء مرحلة جديدة من حملتها باعتماد لقاحي " أسترازينيكا " و" موديرنا ".

" فايزر – بيونتيك ": كللت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية جهودا ليست بالقصير لكل من شركتي "فايزر" الأمريكية و" بيونتيك " الألمانية، للتوصل إلى اللقاح، حيث تمت الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة بالهيئة الأمريكية.

وحقق " فايزر " الذي يتطلب تلقي جرعتين بفاصل زمني أسبوعين بين كلٍ منهما، فعالية تصل إلى 95%، كما أن عدم إظهار التجارب السريرية لأي آثار جانبية خطيرة لتلقيه رجح كفته ليكون الفائز الأبرز للسباق العلمي العالمي للتوصل إلى لقاح.

" موديرنا ": يعتبر ثاني اللقاحات التي تساهم بها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال ديسمبر الماضي إمكانية إعطاء اللقاح لمن هم فوق الـ18 عامًا.

ويحتاج "موديرنا" للتخزين في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات، واستطاع أن يحقق فعالية تجاوزت 94%، وهو يُعطى على جرعتين يفصلهما أسبوعان على الأقل.

" أسترازينيكا ": انضم اللقاح في نوفمبر الماضي، إلى قائمة ليست بالقصيرة من الشركات الساعية لإنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي، حيث أعلنت شركة الأدوية البريطانية " أسترازينيكا " بالتعاون مع جامعة "أكسفورد" البريطانية، أن اللقاح يمتلك فعالية تصل إلى 70% للوقاية من المرض.

ويستخدم "أسترازينيكا" تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة في التخزين، خاصة أنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
مدفعية في ط؟؟؟؟؟؟ شكلك تحب ال؟؟؟؟؟
ع. س. ع
بقرا الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ومتخرخش ..
ع. س. ع
ما عندة سالفة
واضح*** وصريح***
صحت أبدانكم وبدن الشاعر، وعذرا على التأخير فالرد،لأني ما شفته اللا الآن..

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