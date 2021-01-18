حمدالله يتلقى صدمة قوية من جماهير النصر 

نواف السالم (صدى):
تلقى اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، صدمة قوية من جماهير نادي النصر، وجاء ذلك بعدما سافر إلى المغرب مؤخرًا للخضوع لجلسات علاجية في بلاده.
وطلبت جماهير النصر من إدارة النادي عدم إشراك حمدالله في المباريات المقبلة حتى نهاية الموسم، لافتين إلى أن الفريق تحسن كثيرًا في غيابه وأصبح يحقق الانتصارات.
وكان حمدالله قال إنه لن يشارك في مباراة النصر والاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تأخره في العودة إلى المملكة، نتيجة لظروف الطيران من المغرب إلى المملكة.
ورغم أن حمدالله سيكون جاهزًا للمشاركة ضد الهلال في بطولة كأس السوبر يوم 30 يناير أي بعد 5 أيام من مباراة الاتحاد في الدوري، لكن الجماهير رفضت مشاركته مع الفريق بحجة أنه غير ملتزم ويعاني من وزن زائد إضافة لعدم خوفه على الفريق والسفر في وقت غير مناسب والفريق في أمس الحاجة له.