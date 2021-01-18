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الشباب يعلن إنهاء عقد السنغالي ماكيتي ديوب
منذ 37 دقيقة
1628
ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم الاثنين، إنهاء عقد المحترف السنغالي ماكيتي ديوب.
وقدمت إدارة نادي الشباب شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق .
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآه فهمت غلط،،نعم حليب وحليب بالزنجبيل بعد..
ابو محمد 😎 ✍️
اسأل الله سبحانه ان يرزقني نصف مجموع ماذكرت من أعداد ، وليس ذالك على الله بعزيز .. .. راح اعزم اهل الصحيفه ومعلقيها وقراءها حتى .. سأكرمكم بإذن الله وبدون إسراف ..
واضح*** وصريح***
خوش،،
نجاة محمد
ربنا يخلية في الهلال و يحفظة من القيل و القال
واضح*** وصريح***
للأسف لا يزال البعض غير مبالي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد..
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