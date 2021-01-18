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صورة "تاريخية" توثق افتتاح الملك فهد أولى جلسات مجلس الشورى قبل 28 عاما

Time منذ ساعة
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صورة "تاريخية" توثق افتتاح الملك فهد أولى جلسات مجلس الشورى قبل 28 عاما

علي القحطاني (صدى):
أظهرت ‏صورة "تاريخية" الملك فهد بن عبدالعزيز وبجواره ولي عهده الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اثناء افتتاح أولى جلسات مجلس الشورى عام ١٩٩٣م.

ولقد رسخ الملك فهد بن عبد العزيز دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم عن اقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
مدفعية في ط؟؟؟؟؟؟ شكلك تحب ال؟؟؟؟؟
ع. س. ع
بقرا الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ومتخرخش ..
ع. س. ع
ما عندة سالفة
واضح*** وصريح***
صحت أبدانكم وبدن الشاعر، وعذرا على التأخير فالرد،لأني ما شفته اللا الآن..

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