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بالفيديو.. فواز القرني يُثير الجدل بشأن وجهته المقبلة 

Time منذ ساعة
Views 2609
بالفيديو.. فواز القرني يُثير الجدل بشأن وجهته المقبلة 

طلال الغامدي (صدى):
حدد حارس مرمى نادي الاتحاد، فواز القرني، وجهته الجديدة، في الموسم الرياضي القادم 2021-2022.

وأثار " القرني "، الجدل بشأن مستقبله مع الاتحاد، ووجهته المحتملة بعد الرحيل، فيما وجه أحد الأشخاص سؤالا إلى القرني؛ قائلًا:" متى نشوفك بالأصفر الثاني "، ليرد حارس الاتحاد:" بإذن الله ".

وربط الكثيرون بين " الأصفر الثاني "، ونادي النصر، الذي يرتدي هذا اللون، وحاول في فترات سابقة، التعاقد مع القرني، البالغ من العمر 28 سنة.

وبعد معاناة لمدة عامين، نجا فيها الاتحاد، من الهبوط إلى الدرجة الأولى، بدأ الفريق في استعادة مكانته نوعًا ما، بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية، ودور الـ8 بكأس الملك، بالإضافة إلى احتلال المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآه فهمت غلط،،نعم حليب وحليب بالزنجبيل بعد..
ابو محمد 😎 ✍️
اسأل الله سبحانه ان يرزقني نصف مجموع ماذكرت من أعداد ، وليس ذالك على الله بعزيز .. .. راح اعزم اهل الصحيفه ومعلقيها وقراءها حتى .. سأكرمكم بإذن الله وبدون إسراف ..
واضح*** وصريح***
خوش،،
نجاة محمد
ربنا يخلية في الهلال و يحفظة من القيل و القال
واضح*** وصريح***
للأسف لا يزال البعض غير مبالي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد..

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