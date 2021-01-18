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" التعليم " تفاجئ أولياء الأمور بخصوص الرسوم الدراسية 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1758
" التعليم " تفاجئ أولياء الأمور بخصوص الرسوم الدراسية 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، عن طريقة وآلية وخطوات قيام أولياء الأمور بالتظلّم من الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، مضيفة أن الوقت المتوقَّع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل منذ يوم تقديمه.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أن هذه الخدمة تُمكّن أولياء الأمور من تقديم تظلم بشأن زيادة الرسوم الدراسية في مدارس أبنائهم أو زيادة في رسوم المدرسة عن ما هو منشور بالموقع.

أوضحت وزارة التعليم،طريقة الاستفادة من خدمة استعراض الرسوم المدرسية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول على موقع بوابة التعليم الأهلي، واضغط على اختيار " دخول ولي أمر "، وقم بالنقر على خانة " تسجيل تظلم "، وأدخِلْ البيانات المطلوبة بالترتيب حسب الخطوات.

وأبانت وزارة التعليم، أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب، بالاضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآه فهمت غلط،،نعم حليب وحليب بالزنجبيل بعد..
ابو محمد 😎 ✍️
اسأل الله سبحانه ان يرزقني نصف مجموع ماذكرت من أعداد ، وليس ذالك على الله بعزيز .. .. راح اعزم اهل الصحيفه ومعلقيها وقراءها حتى .. سأكرمكم بإذن الله وبدون إسراف ..
واضح*** وصريح***
خوش،،
نجاة محمد
ربنا يخلية في الهلال و يحفظة من القيل و القال
واضح*** وصريح***
للأسف لا يزال البعض غير مبالي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد..

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