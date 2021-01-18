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" الصحة " تحسم الجدل بشأن وجود واسطة في الحصول على لقاح كورونا 

Time منذ 27 دقيقة
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" الصحة " تحسم الجدل بشأن وجود واسطة في الحصول على لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
قال المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، إنه لا يمكن الحصول على تطعيم لقاح كورونا دون التسجيل عبر تطبيق" صحتي "مبينا أن التسجيل إلكتروني فقط، وبالتالي انتظار رسالة لدراسة الأهلية وتحديد الموعد.

وأضاف " أبو عنق " أن مركز لقاحات كورونا يقوم بتطعيم الفئات المستهدفة وفق المراحل المعلنة من قبل وزارة الصحة، موضحا أن التطبيق دقيق جدا ولا مجال للاستثناءات في الحصول على التطعيم إلا عبر التطبيق.

ولفت إلى أن الوقت المستغرق للفرد للحصول على اللقاح لا يتجاوز 22 دقيقة منذ وصوله لمقر المركز وحتى خروجه منه، وأنه تم تخصيص منطقة للفرز البصري للمراجعين تشمل قياس الحرارة، والتأكد من تفعيل تطبيق " توكلنا ".

وشدد " أبو عنق "، على ضرورة التقيد التام بلبس الكمامة، وترك المسافة الآمنة، وتهوية الأماكن بالشكل الجيد، والمداومة على غسل اليدين.

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أحدث التعليقات

القرشي
اما في هاذي انا اشهد انه مافي واسطة كل ما في الامر انهم ماشين على مبدأ ألأهم ومن ثم المهم ألأهم والاسرع هم كبار السن والطواقم الصحية جزاهم الله خير وحماهم من كل شر يارب ومن بعد كذا الاصغر فالأصغر وهكذا ... جزا الله دولتنا الحبيبة عنا كل خير واطال الله في عمر حكامها ومسؤوليها يارب .
سلطان
ليه يدفع المؤسسة او الكفيل هو الذي يدفع وليس الوافد اللا المتستر عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسه ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام في صميم الشرع ، لا غبار عليه ..

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