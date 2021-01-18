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إشبيلية يحدد موقفه من بيع يوسف النصيري

Time منذ 40 دقيقة
Views 1387
إشبيلية يحدد موقفه من بيع يوسف النصيري

وكالات (صدى):
أوضحت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي إشبيلية، رفض عرضا من ناد إنجليزي بـ30 مليون يورو، مقابل مهاجمه المغربي يوسف النصيري، في السوق الشتوي الحالي.

وقالت صحيفة ماركا إن ويستهام طرق أبواب إشبيلية بهدف التعاقد مع يوسف النصيري، بعرض يزيد عن 30 مليون يورو، مبينة أن إشبيلية رفض عرض ويستهام.

كما أشارت إلى أن النادي الإنجليزي ينوي تقديم عرض جديد للتعاقد مع النصري، البالغ من العمر 23 عاما.

وأضاف أن يستهام يريد التعاقد مع مهاجم بعد رحيل سباستيان هيلير إلى أياكاس أمستردام الهولندي، رغم أنه يرى أن السوق الشتوي ليس الوقت المناسب لضم مهاجم جيد.

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أحدث التعليقات

القرشي
اما في هاذي انا اشهد انه مافي واسطة كل ما في الامر انهم ماشين على مبدأ ألأهم ومن ثم المهم ألأهم والاسرع هم كبار السن والطواقم الصحية جزاهم الله خير وحماهم من كل شر يارب ومن بعد كذا الاصغر فالأصغر وهكذا ... جزا الله دولتنا الحبيبة عنا كل خير واطال الله في عمر حكامها ومسؤوليها يارب .
سلطان
ليه يدفع المؤسسة او الكفيل هو الذي يدفع وليس الوافد اللا المتستر عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسه ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام في صميم الشرع ، لا غبار عليه ..

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