إشبيلية يحدد موقفه من بيع يوسف النصيري

وكالات (صدى):
أوضحت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي إشبيلية، رفض عرضا من ناد إنجليزي بـ30 مليون يورو، مقابل مهاجمه المغربي يوسف النصيري، في السوق الشتوي الحالي.
وقالت صحيفة ماركا إن ويستهام طرق أبواب إشبيلية بهدف التعاقد مع يوسف النصيري، بعرض يزيد عن 30 مليون يورو، مبينة أن إشبيلية رفض عرض ويستهام.
كما أشارت إلى أن النادي الإنجليزي ينوي تقديم عرض جديد للتعاقد مع النصري، البالغ من العمر 23 عاما.
وأضاف أن يستهام يريد التعاقد مع مهاجم بعد رحيل سباستيان هيلير إلى أياكاس أمستردام الهولندي، رغم أنه يرى أن السوق الشتوي ليس الوقت المناسب لضم مهاجم جيد.