الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. " الخليل " يعلق على تخصيص التعليم دروسا لتوضيح خطورة الجماعات المنحرفة 

Time منذ ساعة
Views 1541
بالفيديو.. " الخليل " يعلق على تخصيص التعليم دروسا لتوضيح خطورة الجماعات المنحرفة 

عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور خليل الخليل، عضو مجلس الشورى سابقا، على تخصيص دروس لتوضيح خطورة الجماعات المنحرفة لطلبة ثالث متوسط.

وقال " الخليل " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" مراجعة المناهج والأوزان النسبية والتركيز على الحقيقة والمهارات والقدرات "، موضحا أنها خطوة جبارة.

 

ولفت " الخليل ":" سابقا كان هناك إجراءات اتخذت ونظام تعليمي جديد، وقمت بتدريس السياسة التعليمية في المملكة لأكثر من 10 سنوات بالجامعة ".

 

وأوضح أن التعليم يعتبر الجسر الآمن لبناء الإنسان، لافتا:" الدولة عندما تريد أن تغرس في نفوس مواطنيها والمقيمين فيها مبادئ معينة يكون من خلال التعليم ".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآه فهمت غلط،،نعم حليب وحليب بالزنجبيل بعد..
ابو محمد 😎 ✍️
اسأل الله سبحانه ان يرزقني نصف مجموع ماذكرت من أعداد ، وليس ذالك على الله بعزيز .. .. راح اعزم اهل الصحيفه ومعلقيها وقراءها حتى .. سأكرمكم بإذن الله وبدون إسراف ..
واضح*** وصريح***
خوش،،
نجاة محمد
ربنا يخلية في الهلال و يحفظة من القيل و القال
واضح*** وصريح***
للأسف لا يزال البعض غير مبالي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد..

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