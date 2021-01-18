مفاجأة من " الصحة  " حول لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة الصحة، لقاحي أسترازينيكا ومودرنا المضادين لفيروس كورونا، بعد لقاح فايزر – بيونتيك الذي صدر اعتماده في وقت سابق في المملكة.
وأوضح مدير الصحة في المنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، أن اللقاحات المعتمدة تتمثل في فايزر – بيونتيك وأسترازينيكا ومودرنا، لافتا إلى أن التنافس عالمي على اللقاحات، وهناك طلب كبير على لقاح فايزر لكن هناك كميات جيدة ستصل إلى المملكة للتطعيم، وفقا للزميلة " العربية ".
وأشار إلى زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في المملكة، مع اكتسابهم الخبرات الجيدة، حيث بات دورة العمل أسرع وأكبر مع توسيع قاعات استقبال متلقي اللقاح.