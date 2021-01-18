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مفاجأة من " الصحة  " حول لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 

Time منذ ساعة
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مفاجأة من " الصحة  " حول لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة الصحة، لقاحي أسترازينيكا ومودرنا المضادين لفيروس كورونا، بعد لقاح فايزر – بيونتيك الذي صدر اعتماده في وقت سابق في المملكة.

 

وأوضح مدير الصحة في المنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، أن اللقاحات المعتمدة تتمثل في فايزر – بيونتيك وأسترازينيكا ومودرنا، لافتا إلى أن التنافس عالمي على اللقاحات، وهناك طلب كبير على لقاح فايزر لكن هناك كميات جيدة ستصل إلى المملكة للتطعيم، وفقا للزميلة " العربية ".

 

وأشار إلى زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في المملكة، مع اكتسابهم الخبرات الجيدة، حيث بات دورة العمل أسرع وأكبر مع توسيع قاعات استقبال متلقي اللقاح.

 

 

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أحدث التعليقات

القرشي
اما في هاذي انا اشهد انه مافي واسطة كل ما في الامر انهم ماشين على مبدأ ألأهم ومن ثم المهم ألأهم والاسرع هم كبار السن والطواقم الصحية جزاهم الله خير وحماهم من كل شر يارب ومن بعد كذا الاصغر فالأصغر وهكذا ... جزا الله دولتنا الحبيبة عنا كل خير واطال الله في عمر حكامها ومسؤوليها يارب .
سلطان
ليه يدفع المؤسسة او الكفيل هو الذي يدفع وليس الوافد اللا المتستر عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسه ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام في صميم الشرع ، لا غبار عليه ..

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