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حماية المستهلك: درجة احترافية خداع العملاء في المواقع الإلكترونية عالية " فيديو "

Time منذ 12 دقيقة
Views 1199
حماية المستهلك: درجة احترافية خداع العملاء في المواقع الإلكترونية عالية " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
قال عضو لجنة حماية المستهلك بغرفة الرياض، خلف الشمري، إن درجة احترافية خداع العملاء في المواقع الإلكترونية عالية.

 

وأضاف " الشمري " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" الأسعار التي تطرحها المواقع الإلكترونية تكون مغرية جدًا ونوعية البضائع تكون غير معروفة وغالبا بعض البضائع لا تصل للعملاء ".

ولفت:" بعض المواقع الإلكترونية لا تسجل مع العلم أنه يوجد نظام ينص على أنه يجب التسجيل خلال 30 يوما "، مبينا:" تتبع هذه المواقع الإلكترونية يحتاج لفرق متخصصة ".

وأشار:" هناك مبالغ طائلة جدا تدفع للمواقع الإلكترونية، وهناك عملاء يتعرضون لعمليات غش وخداع كبيرة جدا "، موضحا:" المواطن عليه دور مهم حتى لو كان السلعة التي يريد شراؤها سعرها يكون معقول بالنسبة له ولذلك يجب عليه التحقق من هذا الموقع قبل الشراء ".

 

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أحدث التعليقات

ابو زياد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بوسعد
وين احمد الفراج المدافع عن ترامب حتى اخر لحظة
عدو الخونة
ياشيخ عايض متى ضر السحب نبح الكلاب؟ هالخمة تطأ السريح عناد اذكرك ياشيخ ان بعض الشياطين يوم القايامة اخف عذاب من بعض الناس لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم* ثم رددناه اسفل سافلين فالشياطين سافلين وهولاء اسفل منهم في الدرك الاسفل تمعن فيهم ستجدهم يتعمدون الكذب حتى اصبح خلق ملازم لهم يتابهون فيه غدرة فجرة ومانحن في صدده يشهد بذلك خونة للدين والاهل والجار فلا تاس على من تلبسوا النفاق بطنا وظهرا
عدو الخونة
خير من الخيانة معك يالخربي
لا يهمونك انا مجنونك
جمهور الهلال هو الأمر والناهي في الهلال لم يفكر الزعماء بإقالة مدرب الفريق ومن وضع وسمآ واجلب علية نعرف مغزاة ودوافعة لذلك سيسير الزعيم رغم نباحهم من مجد لمجد ومن بطولة لبطولة ونترك لهم الهشتاق للتنفيس بصيغة نباح الضعيف

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