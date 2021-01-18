الاتحاد يسعى لإنهاء ملف تجديد عقود لاعبيه

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر صحفية أن إدارة الاتحاد تسعى لإنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد قررت تنفيذ هذه الخطوة قبل التوقيع مع أي لاعب محلي أو أجنبي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهي عكس رغبة المدرب فابيو كاريلي، الذي كان يريد إبرام بعض الصفقات في الفترة الحالية.
يذكر أن الاتحاد يلتقي مع العين، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بعد مرور 13 جولة حتى الآن.