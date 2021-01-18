الهلال يقترب من التوقيع مع مهاجم الأهلي السابق 

نواف السالم (صدى):
تلقى اللاعب دجانيني تافاريس، مهاجم طرابزون التركي الحالي والأهلي السابق، عرضا من الهلال، في إطار الميركاتو الشتوي الجاري.
ووفقا للتقارير الصحفية، فإن دجانيني لم يظهر بالمستوى المطلوب، منذ انتقاله للنادي التركي، حيث سجل هدفا واحدا في 12 مباراة.
وكان " دجانيني " البالغ من العمر 29 عامًا انتقل لطرابزون مجانا، بداية الموسم الحالي، قادما من الاهلي، تلقى عرضا من الهلال، بتوصية من مدرب الأخير، الروماني رازفان لوشيسكو.
يذكر أن " دجانيني " قد فسخ عقده مع الأهلي، من جانب واحد، في يوليو الماضي، بحجة تأخر النادي في سداد مستحقاته المالية.