روعة الغروب على شواطىء المنطقة الشرقية

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أحدث التعليقات
ابو زياد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بوسعد
وين احمد الفراج المدافع عن ترامب حتى اخر لحظة
عدو الخونة
ياشيخ عايض متى ضر السحب نبح الكلاب؟ هالخمة تطأ السريح عناد اذكرك ياشيخ ان بعض الشياطين يوم القايامة اخف عذاب من بعض الناس لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم* ثم رددناه اسفل سافلين فالشياطين سافلين وهولاء اسفل منهم في الدرك الاسفل تمعن فيهم ستجدهم يتعمدون الكذب حتى اصبح خلق ملازم لهم يتابهون فيه غدرة فجرة ومانحن في صدده يشهد بذلك خونة للدين والاهل والجار فلا تاس على من تلبسوا النفاق بطنا وظهرا
عدو الخونة
خير من الخيانة معك يالخربي
لا يهمونك انا مجنونك
جمهور الهلال هو الأمر والناهي في الهلال لم يفكر الزعماء بإقالة مدرب الفريق ومن وضع وسمآ واجلب علية نعرف مغزاة ودوافعة لذلك سيسير الزعيم رغم نباحهم من مجد لمجد ومن بطولة لبطولة ونترك لهم الهشتاق للتنفيس بصيغة نباح الضعيف
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