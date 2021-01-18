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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1485
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، كذلك يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 12 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو زياد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بوسعد
وين احمد الفراج المدافع عن ترامب حتى اخر لحظة
عدو الخونة
ياشيخ عايض متى ضر السحب نبح الكلاب؟ هالخمة تطأ السريح عناد اذكرك ياشيخ ان بعض الشياطين يوم القايامة اخف عذاب من بعض الناس لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم* ثم رددناه اسفل سافلين فالشياطين سافلين وهولاء اسفل منهم في الدرك الاسفل تمعن فيهم ستجدهم يتعمدون الكذب حتى اصبح خلق ملازم لهم يتابهون فيه غدرة فجرة ومانحن في صدده يشهد بذلك خونة للدين والاهل والجار فلا تاس على من تلبسوا النفاق بطنا وظهرا
عدو الخونة
خير من الخيانة معك يالخربي
لا يهمونك انا مجنونك
جمهور الهلال هو الأمر والناهي في الهلال لم يفكر الزعماء بإقالة مدرب الفريق ومن وضع وسمآ واجلب علية نعرف مغزاة ودوافعة لذلك سيسير الزعيم رغم نباحهم من مجد لمجد ومن بطولة لبطولة ونترك لهم الهشتاق للتنفيس بصيغة نباح الضعيف

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