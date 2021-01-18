عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.
ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، كذلك يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.
وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 12 مئوية.
وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.