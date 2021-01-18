رد شديد اللهجة من جماهير الهلال على وسم " وداعًا رازفان "

ماجد محمد (صدى):
علقت شريحة عريضة من جماهير الهلال على وسم " وداعًا رازفان " المتصدر " تويتر "، وجاء بعد الأنباء المتضاربة حول نية إدارة الهلال في إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بسبب تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.
وأوضحت الجماهير الهلالية، أنه لا يجب التفريط في رازفان لوشيسكو بسبب تراجع النتائج، مبينة أنه حقق الثلاثية مع الفريق وما يحدث فقط هو رسالة عتاب كمحبين له وللفريق.
ولفتت الجماهير إلى أن من يطالب برحيل رازفان ليس عاشقًا للأزرق لكنه يسير مع الموجة، حيث يمر الزعيم بفترة من تراجع النتائج حيث فقد 8 نقاط من أصل 12 في آخر 4 جولات.
وكان الهلال تعادل في 4 جولات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت مباراة الأهلي في الجولة الـ13 شهدت تعادلاً سلبيًا بين الفريقين.