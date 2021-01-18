"الداخلية" توضح عقوبة مخالفة التجمعات العائلية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الداخلية من التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة أن أي تجمع غير عائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، لأكثر من ( 50 ) شخصاً في حيز واحد أو محددًا ، يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة ومقدارها 10 ألف ريال في المرة الأولى.
في حين يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة وقدرها ( 5000 ) ريال .
وأضافت أنه في حال تكررت للمرة الثانية يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة وقدرها 20 ألف ريال ، فيما يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة ( 10.000 ) ريال.
وتابعت : اذا تكررت للمرة الثالثة فيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة ، كذلك يحال للنيابة العامة كل من حضر أو قدم الدعوة .
وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.