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"الداخلية" توضح عقوبة مخالفة التجمعات العائلية

Time منذ ساعة
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"الداخلية" توضح عقوبة مخالفة التجمعات العائلية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الداخلية من التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن أي تجمع غير عائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، لأكثر من ( 50 ) شخصاً في حيز واحد أو محددًا ، يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة ومقدارها 10 ألف ريال في المرة الأولى.

في حين يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة وقدرها ( 5000 ) ريال .

وأضافت أنه في حال تكررت للمرة الثانية يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة وقدرها 20 ألف ريال ، فيما يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة ( 10.000 ) ريال.

وتابعت : اذا تكررت للمرة الثالثة فيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة ، كذلك يحال للنيابة العامة كل من حضر أو قدم الدعوة .

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

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أحدث التعليقات

ابو زياد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بوسعد
وين احمد الفراج المدافع عن ترامب حتى اخر لحظة
عدو الخونة
ياشيخ عايض متى ضر السحب نبح الكلاب؟ هالخمة تطأ السريح عناد اذكرك ياشيخ ان بعض الشياطين يوم القايامة اخف عذاب من بعض الناس لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم* ثم رددناه اسفل سافلين فالشياطين سافلين وهولاء اسفل منهم في الدرك الاسفل تمعن فيهم ستجدهم يتعمدون الكذب حتى اصبح خلق ملازم لهم يتابهون فيه غدرة فجرة ومانحن في صدده يشهد بذلك خونة للدين والاهل والجار فلا تاس على من تلبسوا النفاق بطنا وظهرا
عدو الخونة
خير من الخيانة معك يالخربي
لا يهمونك انا مجنونك
جمهور الهلال هو الأمر والناهي في الهلال لم يفكر الزعماء بإقالة مدرب الفريق ومن وضع وسمآ واجلب علية نعرف مغزاة ودوافعة لذلك سيسير الزعيم رغم نباحهم من مجد لمجد ومن بطولة لبطولة ونترك لهم الهشتاق للتنفيس بصيغة نباح الضعيف

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