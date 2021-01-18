الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة» توضح تأثير لقاح "كورونا" على مستخدمي أدوية سيولة الدم

Time منذ 15 دقيقة
Views 1354
Comment 1
«الصحة» توضح تأثير لقاح "كورونا" على مستخدمي أدوية سيولة الدم

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، موقف مستخدمي أدوية سيولة الدم من تلقّي لقاح كورونا المستجد.

وذكرت الصحة أنه بشكل عام يمكن لمن يستخدم أدوية مسيلة للدم الحصول على اللقاح، مع زيادة فترة الملاحظة إلى ٣٠ دقيقة، والتأكد من خلوّ مكان الحقنة من النزف قبل المغادرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا «فايزر بيونتيك» تشمل الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يُعطَى بالحقن ويتطلب أخذ حقنة الإبينيفرين.

وأضافت أن الحساسية غير المفرطة بأنواعها والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن مثل «حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية» ليست موانع للتطعيم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
اللهم صلي وسلم علي عبدك و رسولك محمد صلي الله عليه وسلم.
Ryd
😂😂😂 هاذي آخرة إلى يلعب مع البرست
شب يرتدي قلنسوه خلف الكوالي
ههههه 👍
الشرقية
كما هو متعارف علية من أدبيات الضيافة احترم الضيوف واحترام خصوصياتهم ليس من حقك تستضيف رجال وتشهر فيهم عبر مواقع الصحف والتواصل ألاجتماعي عيب عيب ،،،
واحد منصف
هذا مقام المراة في الدول المتقدمة يتم سرقت سيارتها ثم يتم وضع اللوم عليها لانها تركت طفلها في سيارتها

أخر الأخبار

عابد فهد يشبه الأمير الوليد بن طلال في ظهوره الأخير (صورة)
عابد فهد يشبه الأمير الوليد بن طلال في ظهوره الأخير (صورة)
Time منذ 18 ثانية Views 101
الأهلي يحسم مصير "ميتريتا" و "فيجسا" و "فتوحي"
الأهلي يحسم مصير "ميتريتا" و "فيجسا" و "فتوحي"
Time منذ 5 دقائق Views 1233
الإطاحة بشخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم في عدد من أحياء الرياض
الإطاحة بشخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم في عدد من أحياء الرياض
Time منذ 10 دقائق Views 1226
«الصحة» توضح تأثير لقاح "كورونا" على مستخدمي أدوية سيولة الدم
«الصحة» توضح تأثير لقاح "كورونا" على مستخدمي أدوية سيولة الدم
Time منذ 15 دقيقة Views 1354
برشلونة ينوي الاحتجاج رسميًا لتخفيف عقوبة ميسي
برشلونة ينوي الاحتجاج رسميًا لتخفيف عقوبة ميسي
Time منذ 20 دقيقة Views 1344
بالفيديو.. أمير الرياض لـ وزير الصحة: "وصلت مبكراً لنتفقد مركز أخذ اللقاح"
بالفيديو.. أمير الرياض لـ وزير الصحة: "وصلت مبكراً لنتفقد مركز أخذ اللقاح"
Time منذ 25 دقيقة Views 1576
حقيقة انتقال "محمد قاسم" إلى الهلال
حقيقة انتقال "محمد قاسم" إلى الهلال
Time منذ 40 دقيقة Views 1810
لص يعود ليوبخ امرأة بعدما سرق سيارتها
لص يعود ليوبخ امرأة بعدما سرق سيارتها
Time منذ 45 دقيقة Views 506
السفير الأمريكي في الرياض يصف شعوره بعد تلقي الجرعة الثانية من كورونا (فيديو)
السفير الأمريكي في الرياض يصف شعوره بعد تلقي الجرعة الثانية من كورونا (فيديو)
Time منذ 50 دقيقة Views 1480
"ترامب" لا يعتزم العفو عن نفسه ضمن قرارات الغد
"ترامب" لا يعتزم العفو عن نفسه ضمن قرارات الغد
Time منذ 55 دقيقة Views 1743