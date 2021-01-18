«الصحة» توضح تأثير لقاح "كورونا" على مستخدمي أدوية سيولة الدم

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، موقف مستخدمي أدوية سيولة الدم من تلقّي لقاح كورونا المستجد.
وذكرت الصحة أنه بشكل عام يمكن لمن يستخدم أدوية مسيلة للدم الحصول على اللقاح، مع زيادة فترة الملاحظة إلى ٣٠ دقيقة، والتأكد من خلوّ مكان الحقنة من النزف قبل المغادرة.
وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا «فايزر بيونتيك» تشمل الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يُعطَى بالحقن ويتطلب أخذ حقنة الإبينيفرين.
وأضافت أن الحساسية غير المفرطة بأنواعها والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن مثل «حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية» ليست موانع للتطعيم.