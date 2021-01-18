برشلونة ينوي الاحتجاج رسميًا لتخفيف عقوبة ميسي

وكالات (صدى):
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأحد، على أول بطاقة حمراء في تاريخه مع نادي برشلونة في مباراة سقوط فريقه أمام أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بثلاثة أهداف لهدفين.
وأكدت تقارير صحافية، أن برشلونة ينوي تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل تخفيف العقوبة القاسية التي قد يتعرض لها ليونيل ميسي.
ويتمسك برشلونة، بأن ميسي لا يستحق أن ينال عقوبة الإيقاف لـ12 مباراة، حيث أنه يعتقد أن لجنة المسابقات ستعتبر ما ارتكبه سلوكًا عاديًا، يغيب على إثره من مباراتين إلى 3 مباريات.