الأعداد السابقة للصحيفة

برشلونة ينوي الاحتجاج رسميًا لتخفيف عقوبة ميسي

Time منذ 20 دقيقة
Views 1340
برشلونة ينوي الاحتجاج رسميًا لتخفيف عقوبة ميسي

وكالات (صدى):
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأحد، على أول بطاقة حمراء في تاريخه مع نادي برشلونة في مباراة سقوط فريقه أمام أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بثلاثة أهداف لهدفين.

وأكدت تقارير صحافية، أن برشلونة ينوي تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل تخفيف العقوبة القاسية التي قد يتعرض لها ليونيل ميسي.

ويتمسك برشلونة، بأن ميسي لا يستحق أن ينال عقوبة الإيقاف لـ12 مباراة، حيث أنه يعتقد أن لجنة المسابقات ستعتبر ما ارتكبه سلوكًا عاديًا، يغيب على إثره من مباراتين إلى 3 مباريات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
اللهم صلي وسلم علي عبدك و رسولك محمد صلي الله عليه وسلم.
Ryd
😂😂😂 هاذي آخرة إلى يلعب مع البرست
شب يرتدي قلنسوه خلف الكوالي
ههههه 👍
الشرقية
كما هو متعارف علية من أدبيات الضيافة احترم الضيوف واحترام خصوصياتهم ليس من حقك تستضيف رجال وتشهر فيهم عبر مواقع الصحف والتواصل ألاجتماعي عيب عيب ،،،
واحد منصف
هذا مقام المراة في الدول المتقدمة يتم سرقت سيارتها ثم يتم وضع اللوم عليها لانها تركت طفلها في سيارتها

أخر الأخبار

عابد فهد يشبه الأمير الوليد بن طلال في ظهوره الأخير (صورة)
عابد فهد يشبه الأمير الوليد بن طلال في ظهوره الأخير (صورة)
Time منذ ثانيتين Views 0
الأهلي يحسم مصير "ميتريتا" و "فيجسا" و "فتوحي"
الأهلي يحسم مصير "ميتريتا" و "فيجسا" و "فتوحي"
Time منذ 5 دقائق Views 1230
الإطاحة بشخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم في عدد من أحياء الرياض
الإطاحة بشخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم في عدد من أحياء الرياض
Time منذ 10 دقائق Views 1221
«الصحة» توضح تأثير لقاح "كورونا" على مستخدمي أدوية سيولة الدم
«الصحة» توضح تأثير لقاح "كورونا" على مستخدمي أدوية سيولة الدم
Time منذ 14 دقيقة Views 1344
برشلونة ينوي الاحتجاج رسميًا لتخفيف عقوبة ميسي
برشلونة ينوي الاحتجاج رسميًا لتخفيف عقوبة ميسي
Time منذ 20 دقيقة Views 1340
بالفيديو.. أمير الرياض لـ وزير الصحة: "وصلت مبكراً لنتفقد مركز أخذ اللقاح"
بالفيديو.. أمير الرياض لـ وزير الصحة: "وصلت مبكراً لنتفقد مركز أخذ اللقاح"
Time منذ 25 دقيقة Views 1575
حقيقة انتقال "محمد قاسم" إلى الهلال
حقيقة انتقال "محمد قاسم" إلى الهلال
Time منذ 40 دقيقة Views 1810
لص يعود ليوبخ امرأة بعدما سرق سيارتها
لص يعود ليوبخ امرأة بعدما سرق سيارتها
Time منذ 44 دقيقة Views 506
السفير الأمريكي في الرياض يصف شعوره بعد تلقي الجرعة الثانية من كورونا (فيديو)
السفير الأمريكي في الرياض يصف شعوره بعد تلقي الجرعة الثانية من كورونا (فيديو)
Time منذ 50 دقيقة Views 1480
"ترامب" لا يعتزم العفو عن نفسه ضمن قرارات الغد
"ترامب" لا يعتزم العفو عن نفسه ضمن قرارات الغد
Time منذ 55 دقيقة Views 1743