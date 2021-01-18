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نشاط في الرياح السطحية على سواحل المدينة المنورة

Time منذ 59 دقيقة
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نشاط في الرياح السطحية على سواحل المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاط في الرياح السطحية على سواحل منطقة المدينة المنورة يتسبب في ارتفاع الأمواج قد تصل إلى أكثر من مترين ونصف.

أشار المركز في تقريره اليومي إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط.

كما أشار إلى ان حالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

زاير
اللهم صلي وسلم علي عبدك و رسولك محمد صلي الله عليه وسلم.
Ryd
😂😂😂 هاذي آخرة إلى يلعب مع البرست
شب يرتدي قلنسوه خلف الكوالي
ههههه 👍
الشرقية
كما هو متعارف علية من أدبيات الضيافة احترم الضيوف واحترام خصوصياتهم ليس من حقك تستضيف رجال وتشهر فيهم عبر مواقع الصحف والتواصل ألاجتماعي عيب عيب ،،،
واحد منصف
هذا مقام المراة في الدول المتقدمة يتم سرقت سيارتها ثم يتم وضع اللوم عليها لانها تركت طفلها في سيارتها

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