بالفيديو.. قصة "مسجد بني حرام" في المدينة والذي شهد معجزة تكثير الطعام

المدينة المنورة (صدى):
يعتبر مسجد " بني حرام " من أحد المساجد التاريخية في المدينة المنورة التي صلى في موضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق، وقد حدثت معجزة تكثير الطعام في هذا الشعب على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب.
وذكر تقرير تلفزيوني لقناة " الإخبارية " قصة هذا المسجد، فعن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجراً من الجوع، فذهب جابر إلى زوجته وقال لها لابد أن يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقالت زوجته "عندي شعير وعناق، فذبحتُ العناق، وطحنتِ الشعير، حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي ﷺ والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي، قد كادت أن تنضج، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله، ورجل أو رجلان، قال: كم هو؟ فذكرت له، قال: كثير طيب.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق، إن جابر قد أحضر لكم الطعام، فجاء 3ألف ودخلوا عشرة عشرة فيأكلون حتى يشبعون.