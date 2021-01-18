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بالفيديو.. القبض على المتورطين في دفع وافد في مجرى مائي بأحد المواقع البرية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. القبض على المتورطين في دفع وافد في مجرى مائي بأحد المواقع البرية

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، القبض على المتورطين في دفع وافد في مجرى مائي بأحد المواقع البرية.

ومن جانبه ، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

زاير
اللهم صلي وسلم علي عبدك و رسولك محمد صلي الله عليه وسلم.
Ryd
😂😂😂 هاذي آخرة إلى يلعب مع البرست
شب يرتدي قلنسوه خلف الكوالي
ههههه 👍
الشرقية
كما هو متعارف علية من أدبيات الضيافة احترم الضيوف واحترام خصوصياتهم ليس من حقك تستضيف رجال وتشهر فيهم عبر مواقع الصحف والتواصل ألاجتماعي عيب عيب ،،،
واحد منصف
هذا مقام المراة في الدول المتقدمة يتم سرقت سيارتها ثم يتم وضع اللوم عليها لانها تركت طفلها في سيارتها

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