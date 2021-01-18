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موعد إجراء اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

Time منذ 20 دقيقة
Views 1449
موعد إجراء اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

علي القحطاني (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إجراء اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيلاعتبارا من يوم السبت القادم.

وأوضحت أن الاختبارات ستستمر لمدة ثمانية أيام، بحيث تنتهي يوم 30 يناير الجاري، على أن تبدأ اختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) اعتبارًا من 20 مارس للعام الجاري، وتستمر لمدة سبعة أيام، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 2021/5/30.

يذكر أنه الهيئة أكدت في وقت سابق أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما.

كما أكدت أنه يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ماشي با البركه ودعوه والدين يعني مو موهوب ابد يذكرني با لاعب الاتحاد فهد المولد هههههههههههههههههه
ابو قلب رهيف
أين الزهد في الدنيا الذي تحدثنا به يا شيخ ولا تفعلون مالا تقولون وحسبنا الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغجناطيسية
دكتور رايق بن فايق
في الحقيقة العامل يدفع مبالغ كبيرة ورسوم ولديه إقامة نظامية ويعمل في العلن في عمل مباح شرعا من أجل سداد الرسوم والايجار والمعيشة والعلاج وإذا كانت أسرته في بلده يحول لهم المصروف هؤلاء في النهاية بشر يستحقون منا العون في الغربة

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