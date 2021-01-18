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المحكمة العليا توجه بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب جائحة كورونا

Time منذ ساعة
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المحكمة العليا توجه بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب جائحة كورونا

الرياض (صدى):
وجهت الهيئة العامة للمحكمة العليا بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب جائحة كورونا.

وجاء توجيه الهيئة بعدما وافقت على اعتبار جائحة كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً.

ووضعت الهيئة عدة شروط لتطبيق هذا التوجيه وهي إذا كان العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها، وأن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه.

كما تضمنت الشروط، وفقا لـ"عكاظ"، أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر، وألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة، وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.

وأكدت المحكمة العليا على أن تتولى المحكمة بناء على طلب مدعي الضرر تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة، بما يحقق العدل. وأكدت المحكمة على أنه ستطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام في حالتين الأولى إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة.

وأضافت أن في الحالة الثانية لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئياً بسبب الجائحة.

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أحدث التعليقات

ابو قلب رهيف
أين الزهد في الدنيا الذي تحدثنا به يا شيخ ولا تفعلون مالا تقولون وحسبنا الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغجناطيسية
دكتور رايق بن فايق
في الحقيقة العامل يدفع مبالغ كبيرة ورسوم ولديه إقامة نظامية ويعمل في العلن في عمل مباح شرعا من أجل سداد الرسوم والايجار والمعيشة والعلاج وإذا كانت أسرته في بلده يحول لهم المصروف هؤلاء في النهاية بشر يستحقون منا العون في الغربة
كلام مليان
الله يا دار الحي

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