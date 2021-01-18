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بالفيديو.. مستوى أسعار المشروع السياحي في البحر الأحمر وموعد انتهاء العمل فيه

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مستوى أسعار المشروع السياحي في البحر الأحمر وموعد انتهاء العمل فيه

الرياض (صدى):
كشف كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، مستوى أسعار المشروع السياحي في البحر الأحمر وموعد انتهاء العمل فيه.

وقال المهندس أحمد درويش، خلال لقائه مع برنامج "بودكاست سقراط"، أن أسعار التذاكر ستكون معقولة، كما أن السائح السعودي سوف يتمتع بوجهة سياحية عالمية يحتاج فقط ساعة ونصفًا للوصول إليها، وهو ما سيوفر على السائح الكثير.

وأكد أن الأسعار ستكون معقولة بناءً على الخدمات التي سوف يوفرها المشروع لمرتاديه بعد انتهاء العمل فيه، لافتًا إلى أنه بنهاية 2022 سيكون هناك 4 منتجعات جاهزة في البحر الأحمر، بواقع 3 على الجزر وواحد على الظهير الصحراوي، وهي بمثابة المرحلة الأولى (أ).

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أحدث التعليقات

ابو قلب رهيف
أين الزهد في الدنيا الذي تحدثنا به يا شيخ ولا تفعلون مالا تقولون وحسبنا الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغجناطيسية
دكتور رايق بن فايق
في الحقيقة العامل يدفع مبالغ كبيرة ورسوم ولديه إقامة نظامية ويعمل في العلن في عمل مباح شرعا من أجل سداد الرسوم والايجار والمعيشة والعلاج وإذا كانت أسرته في بلده يحول لهم المصروف هؤلاء في النهاية بشر يستحقون منا العون في الغربة
كلام مليان
الله يا دار الحي

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