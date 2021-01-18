بالفيديو.. مستوى أسعار المشروع السياحي في البحر الأحمر وموعد انتهاء العمل فيه

الرياض (صدى):
كشف كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، مستوى أسعار المشروع السياحي في البحر الأحمر وموعد انتهاء العمل فيه.
وقال المهندس أحمد درويش، خلال لقائه مع برنامج "بودكاست سقراط"، أن أسعار التذاكر ستكون معقولة، كما أن السائح السعودي سوف يتمتع بوجهة سياحية عالمية يحتاج فقط ساعة ونصفًا للوصول إليها، وهو ما سيوفر على السائح الكثير.
وأكد أن الأسعار ستكون معقولة بناءً على الخدمات التي سوف يوفرها المشروع لمرتاديه بعد انتهاء العمل فيه، لافتًا إلى أنه بنهاية 2022 سيكون هناك 4 منتجعات جاهزة في البحر الأحمر، بواقع 3 على الجزر وواحد على الظهير الصحراوي، وهي بمثابة المرحلة الأولى (أ).