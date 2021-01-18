تعيين قائدين جديدين لسلاحي الجو والبحرية في سلطنة عمان

مسقط (صدى):
شهدت سلطنة عمان اليوم صدور مرسوم سلطاني بترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا لسلاح الجو السلطاني العماني، وترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا للبحرية السلطانية العمانية.
كما صدر مرسوم سلطاني آخر يقضى بترقية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويُعين رئيسًا لأركان قوات السلطان المسلحة.
كما قضى المرسوم الصادر اليوم ترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية الدفاع الوطني.