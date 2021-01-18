الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاة والدخل" تضبط 622 مخالفة ضريبية على إثر 2,864 جولة تفتيشية

Time منذ 3 ساعات
Views 1837
"الزكاة والدخل" تضبط 622 مخالفة ضريبية على إثر 2,864 جولة تفتيشية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن ضبط 622 مخالفة ضريبية في الأسواق والمحال التجارية الأسبوع الماضي، وذلك على إثر 2,864 جولة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش الميداني في الهيئة في مختلف مدن المملكة ومحافظتها.

وشملت الجولاتُ التفتيشية المنفذة بواسطة الهيئة قطاعاتٍ تجارية عدة، جاء على رأسها قطاعات التجزئة والمطاعم والذهب، فيما تركَّز معظم المخالفات في عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنَّ جزءاً من المخالفات المضبوطة كان بفضل البلاغات الواردة من المستهلكين إلى الهيئة بواسطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو موقع الهيئة الإلكتروني، إذ بلغ عدد البلاغات الواردة إلى قسم الرقابة والتفتيش في الأسبوع الماضي 229 بلاغاً.

وجَدَّدت "الزكاة والدخل" دعوتَها المكلفين من أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بأحكام أنظمة ولوائح الضرائب في المملكة، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المقررة 15%، مؤكدة في نفس السياق استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لتعزيز مستوى الامتثال الضريبي بين المكلفين.

كما دعَتْ الهيئةُ الأفرادَ المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة خالفت أحكام أنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة، وذلك بواسطة موقع الهيئة الإلكتروني (gazt.gov.sa)، أو تطبيق (ضريبة القيمة المضافة) للهواتف الذكية؛ إذ تقدِّم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية قدرها 2.5 % من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال وألف ريال كحد أدنى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو قلب رهيف
أين الزهد في الدنيا الذي تحدثنا به يا شيخ ولا تفعلون مالا تقولون وحسبنا الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
عملية نقل الطاقة ( قص ولصق ) تتم عن طريق اتحاد الوحدة المغناطيسية مع الوحدة الثقالية وتحولهما إلى وحدة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة الطاقة الفراغية الثقالية المغناطيسية & ووحدة الكتلة الثقالية المنفصلة بعد إيصال الطاقة ونقلها لوحدة تمثيل ثبات مغناطيسية أو إلى وحدة ثقالية مكافئة على مستوى تمثيل الدرجة الفراغية القياسية الممثلة لدرجات الثبات المغجناطيسية
دكتور رايق بن فايق
في الحقيقة العامل يدفع مبالغ كبيرة ورسوم ولديه إقامة نظامية ويعمل في العلن في عمل مباح شرعا من أجل سداد الرسوم والايجار والمعيشة والعلاج وإذا كانت أسرته في بلده يحول لهم المصروف هؤلاء في النهاية بشر يستحقون منا العون في الغربة
كلام مليان
الله يا دار الحي

أخر الأخبار

جدل حول حديث عبدالمجيد عبدالله عن المرأة والرجل
جدل حول حديث عبدالمجيد عبدالله عن المرأة والرجل
Time منذ 15 دقيقة Views 311
موعد إجراء اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين
موعد إجراء اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين
Time منذ 19 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. مواطنة تفتتح مقهى يحمل تفاصيل "طلال مداح" في تبوك
بالفيديو.. مواطنة تفتتح مقهى يحمل تفاصيل "طلال مداح" في تبوك
Time منذ 25 دقيقة Views 1558
اختبارات تساعد في كشف الحمل
اختبارات تساعد في كشف الحمل
Time منذ 29 دقيقة Views 1297
مدينة الملك سعود الطبية تشدد على الحذر من فرط «فيتامين د»
مدينة الملك سعود الطبية تشدد على الحذر من فرط «فيتامين د»
Time منذ 34 دقيقة Views 1518
‏أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء والحكومة ويكلفهم بتصريف الأعمال مؤقتًا
‏أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء والحكومة ويكلفهم بتصريف الأعمال مؤقتًا
Time منذ 40 دقيقة Views 1400
بالفيديو.. سائق أجرة بالطائف يوثق قصص زبائنه في رسائل داخل سيارته
بالفيديو.. سائق أجرة بالطائف يوثق قصص زبائنه في رسائل داخل سيارته
Time منذ 45 دقيقة Views 2772
بالفيديو.. لاعب يتعرض لإصابة مروعة بمسمار أثناء مباراة كرة قدم
بالفيديو.. لاعب يتعرض لإصابة مروعة بمسمار أثناء مباراة كرة قدم
Time منذ 50 دقيقة Views 1676
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية شاغرة
Time منذ 55 دقيقة Views 1564
بالفيديو.. ماجد عبدالله: المشجعون الآن يستغلون فوز الفريق من أجل الطقطقة والسخرية
بالفيديو.. ماجد عبدالله: المشجعون الآن يستغلون فوز الفريق من أجل الطقطقة والسخرية
Time منذ ساعة Views 1873