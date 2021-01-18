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لجنة التحكيم الآسيوية: أخطاء الحكام باقية حتى مع استخدام تقنية الفيديو

Time منذ 24 دقيقة
Views 1336
لجنة التحكيم الآسيوية: أخطاء الحكام باقية حتى مع استخدام تقنية الفيديو

نواف السالم (صدى):
أكد عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي الإماراتي علي حمد، على أن الأخطاء التحكيمية ستبقى ما بقيت كرة القدم حتى مع استخدام تقنية (الفيديو).

وقال حمد في تصريحات صحفية إن وجود تقنية الفيديو لا يمكن أن تنهي الجدل في الحالات التقديرية التي تخضع لتقييم الحكم والطاقم المساعد معه، وأن هناك تقييما مختلفا في إطار (القانون) يختلف من شخص لآخر ومن الصعب أن يكون هناك توافق على حالة معينة بين نخبة من الحكام.

كما أكد حمد على أن الأندية من المهم أن تسلك الطرق الرسمية لإرسال ملاحظاتها وتقدم كل ما يمكن أن يحفظ مكانة العلاقة وتعزيزها بدلًا من أن تضعفها من خلال البيانات التي قد يكون لها أثر سلبي من خلال تحويل الأمور إلى مسارات لا يمكن أن تنفعها.

وأضاف حمد أن بروتوكول تقنية الفيديو يحدد «4» حالات فقط للرجوع للتقنية من بينها احتساب الأهداف، والطرد المباشر وركلات الجزاء وتصحيح أخطاء توجيه البطاقات القرارات المتعلقة بذلك ولذا يجب أن تسود الثقافة في هذا الجانب حيث إن الهدف هو تصحيح الأخطاء الفادحة وليس التقديرية، حيث إن مراجعة كل حال يعني أن كرة القدم تحولت إلى «بلاي ستيشن».

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أحدث التعليقات

علي جناح كرعان التبريزي
مراجعين يبحثون عن العلاج والعلاج كتاب الله
زاير
لن اتطوع واخذ اللقاح حتي يأخذه جميع اعضاء مجلس الشوري الموقر و لجنة الحكام.
كجمغلو
سخافات وتفاهات ابتلي المجتمع فيها
كجمغلو
فاهمين بعض
كجمغلو
سبحان الله .... يبقى الأثر بعد أثر

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