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القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1961
القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم .

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تمثلت بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

علي جناح كرعان التبريزي
مراجعين يبحثون عن العلاج والعلاج كتاب الله
زاير
لن اتطوع واخذ اللقاح حتي يأخذه جميع اعضاء مجلس الشوري الموقر و لجنة الحكام.
كجمغلو
سخافات وتفاهات ابتلي المجتمع فيها
كجمغلو
فاهمين بعض
كجمغلو
سبحان الله .... يبقى الأثر بعد أثر

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