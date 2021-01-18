الهلال يقدم عرضًا لضم البيروفي كريستيان كويفا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة الهلال تسعى إلى التعاقد مع البيروفي كريستيان كويفا لتدعيم الزعيم خلال الفترة المقبلة؛ حيث ترغب منذ فترة في تدعيم صفوفها بصفقات جديدة وقوية.
وتريد إدارة الهلال الهلال برئاسة فهد بن نافل، التعاقد مع أحد نجوم منتخب بيرو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو كريستيان كويفا، صانع ألعاب فريق ييني ملطية سبور التركي.
وتترقب الإدارة، الأزمة الدائرة ببين كويفا ومدرب ناديه التركي والتى قد تُعجّل برحيل اللاعب عن الدوري التركي وهنا قد ينقض الهلال لضم اللاعب من أجل اللعب بجوار مواطنه أندريه كاريلو الذي يُعد أحد نجوم الهلال.
وقدم الهلال عرضاً للحصول على توقيع كويفا، يشمل عقدا مدته عامين، مع راتب قيمته مليوني دولار في الموسم، ويلعب كاريلو دوراً في إتمام الصفقة حيث أكد لمواطنه أمتلاك الهلال كل مقومات النجاح والدعم والمساندة.