قطاع كبير يرفض أخذ لقاح فيروس كورونا رغم فاعليته

علي القحطاني (صدى):
كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "صدى" عن رفض نسبة كبيرة من القراء لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأظهر الاستطلاع أن 66% من قراء الصحيفة يرفضون أخذ اللقاح بسبب مخاوف لديهم، بينما هناك 34% أكدوا أنهم سيقوموا بأخذه، فيما كان عدد المشاركين في الاستطلاع 445 شخصًا.
وكانت وزارة الصحة، قد حثت المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت الوزارة على مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.