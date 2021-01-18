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السجن يهدد مجدداً وريث سامسونج

Time منذ ساعة
Views 1723
السجن يهدد مجدداً وريث سامسونج

وكالات (صدى):
أصبح نائب رئيس شركة سامسونج، جاي واي لي، مهدداً بالسجن مرة أخرى بعدما قضت محكمة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بسجنه لمدة عامين ونصف العام الأمر الذي سيعوقه عن الإشراف على عملية الميراث من والده رئيس مجموعة سامسونغ "لي كون هي"

وكان "لي" قد أدين برشوة أحد مساعدي الرئيسة السابقة باك جون، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات عام 2017. لكن تم إطلاق سراحه عام 2018 بعد أن تم تخفيف الحكم وتعليقه عند الاستئناف.

وفاجئت المحكمة العليا "لي" في أغسطس الماضي بإعادة محاكمته في نفس القضية، وحكم عليه اليوم بالسجن لمدة عامين ونصف العام، فيما يتوقع البعض أن يتم احتساب السنة التي قضاها في السجن ضمن فترة العقوبة.

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أحدث التعليقات

علي جناح كرعان التبريزي
مراجعين يبحثون عن العلاج والعلاج كتاب الله
زاير
لن اتطوع واخذ اللقاح حتي يأخذه جميع اعضاء مجلس الشوري الموقر و لجنة الحكام.
كجمغلو
سخافات وتفاهات ابتلي المجتمع فيها
كجمغلو
فاهمين بعض
كجمغلو
سبحان الله .... يبقى الأثر بعد أثر

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