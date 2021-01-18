96 فائزًا بجائزة «مدرستي الرقمية» بالأحساء

الرياض (صدى):
أعرب مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، عن تهنئته للفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية " التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد" والبالغ عددهم ٩٦ فائزا وفائزة.
وكانت إدارة تعليم الأحساء، قد أتاحت المشاركة فيها لمنسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم وكذلك المهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، والتي بلغ إجمال جوائزها 200 ألف ريال.
وقال مدير مركز التميز بتعليم الأحساء يوسف الخلفان، أن عدد المشاركين والمشاركات في المسابقة بلغ 1723 ، منهم 702 طالباً وطالبة، و880 من منسوبي التعليم، و14 أسرة وولي أمر، و28 من المهتمين بالتقنية، فيما بلغ عدد الأعمال المقدمة 1730 عملاً شملت التحقيق صحفي، ومقطع مسموع، وموشن جرافيك، وانفوجرافيك، ومقطع مرئي، ومستند عرض تشعبي، ورسائل إيجابية مؤثرة.