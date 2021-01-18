ضبط 15 مخالفة صحية في المطاعم بالطائف

الطائف (صدى):
تمكنت أمانة الطائف (بلدية الشفا الفرعية)، اليوم الاثين، من ضبط 15 مخالفة صحية في المطاعم والمطابخ.
وجاء ذلط خلال جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمطابخ بنطاق الفرع البلدي.
وكانت قد تمكنت من ضبط ومصادر 90 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإحدى مراكز التموينات بالهدا.
تمكنت أمانة الطائف (بلدية الشفا الفرعية)، اليوم الاثين، من ضبط 15 مخالفة صحية في المطاعم والمطابخ.
وجاء ذلط خلال جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمطابخ بنطاق الفرع البلدي.
وكانت قد تمكنت من ضبط ومصادر 90 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإحدى مراكز التموينات بالهدا.