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مستودعات تخزين الحطب تشهد تكدسًا غير مسبوق

Time منذ 27 دقيقة
Views 1535
مستودعات تخزين الحطب تشهد تكدسًا غير مسبوق

الرياض (صدى):
تشهد مستودعات تخزين الحطب المصادر من المخالفين بوزارة البيئة، تكدّساً غير مسبوق؛ حيث أن الفروع بدأت في مخاطبة الوزارة لمعرفة مصير التكدّس في المستودعات، الذي قد ينعكس سلباً في الأداء وفي ضبط المخالفين والمصادرة.

وتدرس الوزارة خيارات عدة منها تحويل الحطب إلى صناعات تحويلية من خلال شركات مهتمة، ولم يحسم هذا الخيار بعد في جدوى دراسته، كما أكدت أن عمليات بيع الحطب المصادر في مزادات غير مجد وإجراء خاطئ فالهدف الأساس هو عدم التشجيع على الاحتطاب والبيع.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة أشارت في إحصاءات سابقة إلى حجم مصادرات أسبوع واحد، حيث وصل ما تمت مصادرته نحو 94 طناً، وفي إحصاء لاحق تمت مصادرة 150 طناً من مدن ومحافظات عدة.

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أحدث التعليقات

زائر
#النصر من #السويكت و #حسين_عبدالغني و اضافة الي #الصرامي وغيرهم تكالبوا على النصر وتسببوا بسوء نتائجه الحقوهم ناس تحب تصعد على اكتاف النصر
الغامدي
مرتي عطتني قرض ٣٠٠ الف ريال من شهرين الان بتقلبون مخها عليه 🧟🧟🧟🧟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اظنها 15 كيلو جرام ، وليست 15 جرام .. .. جزاكم الله خير يا رجال الجمارك ، واعانكم على اداء واجبكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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