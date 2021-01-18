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حائل تسجل أقل درجة حرارة اليوم

Time منذ 22 دقيقة
Views 1445
حائل تسجل أقل درجة حرارة اليوم

حائل (صدى):
أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن حائل سجلت اقل درجة حرارة بين مدن المملكة لتسجل ( 4.2) درجات مئوية فجر اليوم الاثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. فيما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية و الوسطى المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلأى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

زائر
#النصر من #السويكت و #حسين_عبدالغني و اضافة الي #الصرامي وغيرهم تكالبوا على النصر وتسببوا بسوء نتائجه الحقوهم ناس تحب تصعد على اكتاف النصر
الغامدي
مرتي عطتني قرض ٣٠٠ الف ريال من شهرين الان بتقلبون مخها عليه 🧟🧟🧟🧟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اظنها 15 كيلو جرام ، وليست 15 جرام .. .. جزاكم الله خير يا رجال الجمارك ، واعانكم على اداء واجبكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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