حائل تسجل أقل درجة حرارة اليوم

حائل (صدى):
أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن حائل سجلت اقل درجة حرارة بين مدن المملكة لتسجل ( 4.2) درجات مئوية فجر اليوم الاثنين.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. فيما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية و الوسطى المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلأى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.