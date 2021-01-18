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بالفيديو والصور.. المعارض الروسي نافالني يودع زوجتة  قبل اعتقاله

Time منذ 37 دقيقة
Views 1715
بالفيديو والصور.. المعارض الروسي نافالني يودع زوجتة  قبل اعتقاله

موسكو (صدى):
اعتقلت مصلحة السجون الروسية المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتفو" من ألمانيا، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بجرم الاحتيال؛ حيث ظهر وهو يودع زوجته قبل الاعتقال.

وأوضحت مصلحة السجون، أنه "تم توقيف المواطن نافالني بموجب ورود اسمه في قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضي ضبطه وإحضاره".

وأشارت إلى أن: "الإجراءات اللاحقة بحق نافالني سيحددها القضاء الروسي"، مضيفة: "طائرة نافالني كان من المفروض أن تهبط في مطار "فنوكوفو" إلا أنه تم تحويلها إلى "شيريميتفو" شمالي العاصمة نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث تم إغلاق مدرج "فنوكوفو" وتحويل الرحلات القادمة بما فيها رحلة نافالني إلى مطارات أخرى".

واحتجزت قوات الأمن الروسية اليوم الأحد عددا من أنصار المنشق الروسى أليكسي نافالني في مطار فنوكوفو قرب موسكو قبل وصول المنشق على رحلة قادمة من برلين.

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أحدث التعليقات

زائر
#النصر من #السويكت و #حسين_عبدالغني و اضافة الي #الصرامي وغيرهم تكالبوا على النصر وتسببوا بسوء نتائجه الحقوهم ناس تحب تصعد على اكتاف النصر
الغامدي
مرتي عطتني قرض ٣٠٠ الف ريال من شهرين الان بتقلبون مخها عليه 🧟🧟🧟🧟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اظنها 15 كيلو جرام ، وليست 15 جرام .. .. جزاكم الله خير يا رجال الجمارك ، واعانكم على اداء واجبكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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