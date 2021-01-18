بالفيديو والصور.. المعارض الروسي نافالني يودع زوجتة  قبل اعتقاله

موسكو (صدى):
اعتقلت مصلحة السجون الروسية المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتفو" من ألمانيا، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بجرم الاحتيال؛ حيث ظهر وهو يودع زوجته قبل الاعتقال.
وأوضحت مصلحة السجون، أنه "تم توقيف المواطن نافالني بموجب ورود اسمه في قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضي ضبطه وإحضاره".
وأشارت إلى أن: "الإجراءات اللاحقة بحق نافالني سيحددها القضاء الروسي"، مضيفة: "طائرة نافالني كان من المفروض أن تهبط في مطار "فنوكوفو" إلا أنه تم تحويلها إلى "شيريميتفو" شمالي العاصمة نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث تم إغلاق مدرج "فنوكوفو" وتحويل الرحلات القادمة بما فيها رحلة نافالني إلى مطارات أخرى".
واحتجزت قوات الأمن الروسية اليوم الأحد عددا من أنصار المنشق الروسى أليكسي نافالني في مطار فنوكوفو قرب موسكو قبل وصول المنشق على رحلة قادمة من برلين.