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رئيس هيئة تقويم التعليم: التعليم الإلكتروني لن يكون بديلاً عن الحضوري

Time منذ ساعة
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رئيس هيئة تقويم التعليم: التعليم الإلكتروني لن يكون بديلاً عن الحضوري

علي القحطاني (صدى):
أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، على أن التعليم الإلكتروني لن يكون بديلاً كاملاً عن التعليم الحضوري، حيث هناك أنشطة أخرى غير التدريس تقوم بها المدرسة والمؤسسة التعليمية مثل التنشئة الاجتماعية، والأنشطة الصفية وغير الصفية.

وقال عبدالوهاب زمان إن المملكة حققت نجاحاً كبيراً إقليمياً وعالمياً، لأن التعليم لم يتوقف يوماً واحداً، حيث سخرت كل الإمكانات، وقدمت الدعم اللازم لإيصال التعليم لجميع أنحاء المملكة، وفقًا لـ " الرياض".

وأضاف أنه من الصعب الحكم على وجود الفاقد التعليمي الآن، وتقدير حجمه وقياس آثاره، وبالتالي ما يتعلق بجودة التعليم، وسيتم قياس ذلك مع عودة الحياة إلى طبيعتها، والمدارس إلى وضعها الحضوري، وستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم بإجراء اختبارات لقياس الفاقد التعليمي وتحديده.

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أحدث التعليقات

زائر
#النصر من #السويكت و #حسين_عبدالغني و اضافة الي #الصرامي وغيرهم تكالبوا على النصر وتسببوا بسوء نتائجه الحقوهم ناس تحب تصعد على اكتاف النصر
الغامدي
مرتي عطتني قرض ٣٠٠ الف ريال من شهرين الان بتقلبون مخها عليه 🧟🧟🧟🧟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اظنها 15 كيلو جرام ، وليست 15 جرام .. .. جزاكم الله خير يا رجال الجمارك ، واعانكم على اداء واجبكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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