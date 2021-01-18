ترامب يثير أزمة لتمزيقه الوثائق الرسمية بالبيت الأبيض

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الجاري، لا يهتم كثيرًا بالقانون الذي يلزم الرئيس بالحفاظ على كل الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته.
وأكدت التقارير، أن ترامب اعتاد تمزيق الوثائق بعد الإطلاع عليها، كما أنه في هذه الحالات يضطر موظفون في أرشيف البيت الأبيض لقضاء ساعات على إعادة تجميع ما تم تمزيقه.
وقال المحلل السابق في أرشيف البيت الأبيض سلمون لارتي: طلبوا منه التوقف عن فعل ذلك، لكنه لم يرغب، لافتًا إلى أن أول وثيقة مزقها ترامب كانت رسالة من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن الإغلاق الحكومي.
وأوضح أن كبار المسؤولين التنفيذيين اضطروا إلى تذكير الرئيس أكثر من مرة بأنه لا يمكن ممارسة مهام رسمية عبر حساب البريد الشخصي وأساليب التواصل الخطي، ولا بد من توثيق مثل هذه الاتصالات إن كانت.