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منظر ليلي جميل لطائرة الخطوط السعودية منذ 43 عام

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منظر ليلي جميل لطائرة الخطوط السعودية منذ 43 عام

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د محمد ماجد بخش
اعتماد درجة ثقالية فراغية عددية محورية بنائية مرحلية منتظمة ممثلة بالوحدات المكافئة ممثلة لوحدات الفراغ الممثلة لدرجات الثقالة العددية الممثلة للدرجات الثقالية والممثلة أيضا للدرجات المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
تمثيل الدرجة المغناطيسية بالدرجة الفراغية العددية المحورية الممثلة للدرجة الثقالية ! واعتبار تمثيل الدرجة الثقالية بدلالة فراغية عددية منتظمة ممثلة لدرجتي الثقل والثقالة من خلال تمثيل درجات الثقل (الممثلة والمكملة) بوحدات تمثيل الفراغ العددية المحورية الثقالية والمغناطيسية.
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
اعتماد "العددية" في تمثيل الدرجة الثقالية! الممثلة بالدرجة الفراغية الممثلة لعدد وحدات الثقالة المؤثرة في تمثيل الكتلة ! المحورية !
رزني عبد الرزاق
زوجوني مولات اول كومنتار

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