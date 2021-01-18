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موقف مصر من إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

Time منذ ساعة
Views 1515
موقف مصر من إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

القاهرة (صدى):
أدانت مصر مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان له اليوم، رفض بلاده التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

كما أعرب المتحدث مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلًا عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههه الفراغ شين وخطير
ابو عمار
جزاهم الله خير
ابو عمار
لاصق فيها بقوه
ابو عمار
ههههههههههههههه

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