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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. فيما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية و الوسطى المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلأى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههه الفراغ شين وخطير
ابو عمار
جزاهم الله خير
ابو عمار
لاصق فيها بقوه
ابو عمار
ههههههههههههههه

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