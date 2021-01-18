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بالفيديو..حكم شهادة شخص بغير ما يعلمه لحماية صديقه

Time منذ 17 دقيقة
Views 1317
بالفيديو..حكم شهادة شخص بغير ما يعلمه لحماية صديقه

الرياض (صدى):
أجاب الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، على استفسار شخص، شهد بغير ما يعلمه لحماية صديقه.

ودار السؤال حول حكم شهادة الشخص رغم علمه يقينا في السابق أن صديقه يشرب الخمر، وهل تعد شهادته زورًا أم لا.

وقال المنيع خلال برنامج " يستفتونك " إنه في هذا الموقف الشرطة طلبت شهادته في وقت معين، وليس باعتبار ما يعلمه عن صديقه وهذه لا تعد شهادة والله أعلم.

وفي سياق آخر، أوضح المنيع حكم التربح من إرسال رصيد المكالمات لآخرين والكسب من ورائه بزيادة في الأموال.

وقال المنيع إن ذلك لا يعد ربا ولا شيء فيه، لكنه من الغلو الذي ينبغي تجنبه تقديرا للاخرين.

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أحدث التعليقات

محمد العتيبي
مكان يؤمن بالله يقل خير أو ليسكت
ابو عمار
الملعون حمل الاولى وتزوج الثانيه تساعدها على الولاده وتكون احتياطي للاولى فترة الولاده
ابو عمار
طيب ايش عملت الزوجه
ابو عمار
طيب حرام عليهم و حلال عليكي يا ست فيفي ... ارقصي ومن حاشك عن الرقص .. انت ما عندك حاجه غير الهز
ابو عمار
طيب

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