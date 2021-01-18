وكيل بلعمري يصدم البلطان

نواف السالم (صدى):
علق مجيد بوعامر، وكيل اللاعب جمال بلعمري، على تصريحات رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، بأن اللاعب لن ينتقل إلى أي نادي بالمملكة إلا بموافقته، بموجب اتفاقية.
واستنكر بو عامر تصريحات البلطان، قائلا: " بصراحة أول مرة في حياتي أسمع عن هذه الاتفاقية التي ذكرها الرئيس " .
وكان البلطان قد صرح في وقت سابق بقوله: " لن يستطيع بلعمري اللعب مع الأهلي إلا بموافقة الشباب، بيننا وبين اللاعب اتفاقية موثقة في الاتحاد السعودي كرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا"، بأنه إذا أراد اللاعب اللعب لأي نادٍ في الدوري عليه أن يدفع مبلغاً مالياً يحدد عند رغبته الانتقال ".
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