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النصر يحاول التخلص من محترفه

Time منذ 3 ساعات
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النصر يحاول التخلص من محترفه

ماجد محمد (صدى):
تعتزم إدارة نادي النصر، إنهاء تعاقد الفريق مع الكوري الجنوبي كيم سو والمنتظر غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويعاني الكوري سو البالغ من العمر 28 عاما من قطع في وتر أكيلس، ما يعني أنه يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي تصل مدته إلى 9 أشهر تقريبًا، علمًا بأن اللاعب يتواجد حاليًا في بلاده لتلقي العلاج.

ومن المقرر أن إدارة النصر تعقد جلسة مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية فسخ العقد بالتراضي مع تعويضه بضم لاعب أجنبي آخر في حال الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان النصر تعاقد مع كيم في الصيف الماضي قادما من جيونبك هيونداي الكوري بعقد يمتد لموسمين، وشارك بقميص النصر في 10 مباريات فقط قبل أن يتعرض للإصابة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حالة الارتباط معرفة بعدد الوحدات وليس فترة العناصر الذرية حيث هي حالة ممثلة بوحدات الفراغ العددية الممثلة لعدد وحدات العنصر المكافئة للثقل المحوري الفراغي القياسي المغناطيسي المعني بتمثيل درجات الثقالة المغناطيسية العددية المكافئة الممثلة لدرجتي الثبات الثقالية والمغناطيسية الفراغيتين المتلازمتين
د محمد ماجد بخش
العدد الممثل لدرجات الثقل الرابط، الممثلة بوحدات العناصر العددية وفترة العناصر الذرية الممثلة، لوحدات العنصر الثقالية وفترة العناصر الممثلة لفترة العنصر العددية
ابوزمن
راحو اطفال بعمر الزهور قبل سنتين في وادي دومه الجندل غرقآ، بالسياره والسبب عدم وجود حمايه وسياج على طول مجرى الوادي المرعب والمخيف الذي ازهق ارواح لاتعوض ابدآ. مدري معقوله ماعندهم فلوس ( طفرانين)
فهاد
كذب وفبركه والهلال ضايع ومسخرة
خالد
ياليت تنزل 4000 ريال كاملة لا تنسى التأمينات تأخذ تقريباً 350 ريال

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