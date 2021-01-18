النصر يحاول التخلص من محترفه

ماجد محمد (صدى):
تعتزم إدارة نادي النصر، إنهاء تعاقد الفريق مع الكوري الجنوبي كيم سو والمنتظر غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ويعاني الكوري سو البالغ من العمر 28 عاما من قطع في وتر أكيلس، ما يعني أنه يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي تصل مدته إلى 9 أشهر تقريبًا، علمًا بأن اللاعب يتواجد حاليًا في بلاده لتلقي العلاج.
ومن المقرر أن إدارة النصر تعقد جلسة مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية فسخ العقد بالتراضي مع تعويضه بضم لاعب أجنبي آخر في حال الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وكان النصر تعاقد مع كيم في الصيف الماضي قادما من جيونبك هيونداي الكوري بعقد يمتد لموسمين، وشارك بقميص النصر في 10 مباريات فقط قبل أن يتعرض للإصابة.