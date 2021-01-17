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وكيل بلعمري يصدم البلطان

Time منذ 57 دقيقة
Views 1970
وكيل بلعمري يصدم البلطان

نواف السالم (صدى):
علق مجيد بوعامر، وكيل اللاعب جمال بلعمري، على تصريحات رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، بأن اللاعب لن ينتقل إلى أي نادي بالمملكة إلا بموافقته، بموجب اتفاقية.

واستنكر بو عامر تصريحات البلطان، قائلا: " بصراحة أول مرة في حياتي أسمع عن هذه الاتفاقية التي ذكرها الرئيس " .

وكان البلطان قد صرح في وقت سابق بقوله: " لن يستطيع بلعمري اللعب مع الأهلي إلا بموافقة الشباب، بيننا وبين اللاعب اتفاقية موثقة في الاتحاد السعودي كرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا"، بأنه إذا أراد اللاعب اللعب لأي نادٍ في الدوري عليه أن يدفع مبلغاً مالياً يحدد عند رغبته الانتقال ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حالة الارتباط معرفة بعدد الوحدات وليس فترة العناصر الذرية حيث هي حالة ممثلة بوحدات الفراغ العددية الممثلة لعدد وحدات العنصر المكافئة للثقل المحوري الفراغي القياسي المغناطيسي المعني بتمثيل درجات الثقالة المغناطيسية العددية المكافئة الممثلة لدرجتي الثبات الثقالية والمغناطيسية الفراغيتين المتلازمتين
د محمد ماجد بخش
العدد الممثل لدرجات الثقل الرابط، الممثلة بوحدات العناصر العددية وفترة العناصر الذرية الممثلة، لوحدات العنصر الثقالية وفترة العناصر الممثلة لفترة العنصر العددية
ابوزمن
راحو اطفال بعمر الزهور قبل سنتين في وادي دومه الجندل غرقآ، بالسياره والسبب عدم وجود حمايه وسياج على طول مجرى الوادي المرعب والمخيف الذي ازهق ارواح لاتعوض ابدآ. مدري معقوله ماعندهم فلوس ( طفرانين)
فهاد
كذب وفبركه والهلال ضايع ومسخرة
خالد
ياليت تنزل 4000 ريال كاملة لا تنسى التأمينات تأخذ تقريباً 350 ريال

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