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مواطن يتهم مستشفى خاص بالتسبب في وفاة طفله الرضيع بجدة

Time منذ ساعة
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مواطن يتهم مستشفى خاص بالتسبب في وفاة طفله الرضيع بجدة

جدة (صدى):
تقدم مواطن بشكوى ضد مستشفى خاص في جدة، اتهمها فيها بالتسبب في وفاة طفله الرضيع ذو الـ 6 أشهر، إثر خضوعه لعملية بالقلب.

واتهم المواطن المستشفى بعد إصرارها على إجرائها للعملية رغم وجود تجلط بقدم الطفل إثر عملية قسطرة في القلب قبل العملية الثانية بيوم، وعدم إخباره بخطورة العملية.

وقال في شكواه إن المستشفى لم تقم بالصور اللازمة والعلاج المناسب، وقرروا إجراء العملية الثانية ولم يؤخذ بالحسبان التجلط.

وتحقق صحة جدة في شكوى المواطن، حيث أوضحت أنه تم إرسال أوراق القضية إلى إحدى اللجان العلمية لدراسة الشكوى وإعداد تقرير طبي يوضح ما إذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حالة الارتباط معرفة بعدد الوحدات وليس فترة العناصر الذرية حيث هي حالة ممثلة بوحدات الفراغ العددية الممثلة لعدد وحدات العنصر المكافئة للثقل المحوري الفراغي القياسي المغناطيسي المعني بتمثيل درجات الثقالة المغناطيسية العددية المكافئة الممثلة لدرجتي الثبات الثقالية والمغناطيسية الفراغيتين المتلازمتين
د محمد ماجد بخش
العدد الممثل لدرجات الثقل الرابط، الممثلة بوحدات العناصر العددية وفترة العناصر الذرية الممثلة، لوحدات العنصر الثقالية وفترة العناصر الممثلة لفترة العنصر العددية
ابوزمن
راحو اطفال بعمر الزهور قبل سنتين في وادي دومه الجندل غرقآ، بالسياره والسبب عدم وجود حمايه وسياج على طول مجرى الوادي المرعب والمخيف الذي ازهق ارواح لاتعوض ابدآ. مدري معقوله ماعندهم فلوس ( طفرانين)
فهاد
كذب وفبركه والهلال ضايع ومسخرة
خالد
ياليت تنزل 4000 ريال كاملة لا تنسى التأمينات تأخذ تقريباً 350 ريال

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