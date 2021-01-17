مصر تجفف منابع الإرهاب وتصادر أموال 89 إخوانيًا

القاهرة (صدى):
قضت محكمة مصرية بمصادرة أموال 89 من قادة تنظيم الإخوان الإرهابي، في توجه لتجفيف منابع الإرهاب.
وجاء القرار بعد ثبوت تورط تلك القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة.
وشملت قائمة المحكوم عليهم كل من: مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة المعزول محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر.
كما تضمنت: محمد البلتاجي، ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد طه وهدان وأحمد دياب الديب ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحسن راضي، ووزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.