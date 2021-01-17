سعد الحريري ينفي صلته بمركز باسم والده هاجم المملكة

بيروت (صدى):
نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، صلته بمركز يحمل اسم " رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن ".
وكان المركز المذكور نشر مقالا مؤخرا يهاجم المملكة، وهو ما رفضه الحريري جملة وتفصيلا.
وقال المكتب الإعلامي للحريري: " تداولت مقالاً للسيدين مايكل ايزنر وجاك ستيل، نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن، يتعرض فيه للمملكة العربية السعودية وقيادتها ".
وتابع: " لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالمركز، وهو يأسف شديد الأسف تحميل اسم الرئيس الشهيد أية إساءة للمملكة وقيادتها، وقد تسلمنا منه أمانة الوفاء للمملكة وشعبها وتاريخنا مشهود في هذا المجال لن تشوهه الافتراءات " .