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سعد الحريري ينفي صلته بمركز باسم والده هاجم المملكة

Time منذ ساعة
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سعد الحريري ينفي صلته بمركز باسم والده هاجم المملكة

بيروت (صدى):
نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، صلته بمركز يحمل اسم " رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن ".

وكان المركز المذكور نشر مقالا مؤخرا يهاجم المملكة، وهو ما رفضه الحريري جملة وتفصيلا.

وقال المكتب الإعلامي للحريري: " تداولت مقالاً للسيدين مايكل ايزنر وجاك ستيل، نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن، يتعرض فيه للمملكة العربية السعودية وقيادتها ".

وتابع: " لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالمركز، وهو يأسف شديد الأسف تحميل اسم الرئيس الشهيد أية إساءة للمملكة وقيادتها، وقد تسلمنا منه أمانة الوفاء للمملكة وشعبها وتاريخنا مشهود في هذا المجال لن تشوهه الافتراءات " .

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ربما الأرض تحتها ماء اصلا أو مدفونة بالرمال ولا يوجد عزاز تستند
دكتور رايق بن فايق
ربما الأرض تحتها ماء اصلا أو مدفونة بالرمال ولا يوجد عزاز تستند
.M.
اللهم لا شماته بس يعني الحين هذا قدوتها هالمغني 🤭 يخسارة تربية الأهل للبنات أكثر البنات يعيشن حياة مرفهه وفي الأخير تفسد وتدشر ولايهمها شيء اسمه شرف .
عدو الخونة
لماذا لا تبلع عنه اذا كنت صادق؟ وهل يعتبر نايف السالم شريكا له ان لم يكن امام القانون فعند الله ا لانه وافق على هذا ونشره كما نشر العديد من التعليقات التي تطعن في عرض الشيخ ولا تزال مبثوثة في صفحته هذه بينما نجده يدقق على ويحجب التعليقات التي تفند تلك التعليقات وتفضح اصحابها
ابوبدر
من اكل الفلفل الله يصلحهم حارين 🤭

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