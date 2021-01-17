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48 ساعة تفصل بين ماشاريبوف والنصر
منذ ساعة
1820
ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن انتهاء إدارة النصر من اتفاقها مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.
ويمتد عقد ماشاريبوف لعام ونصف قابلة للتمديد، على أن يصل اللاعب خلال 48 ساعة إلى الرياض.
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أحدث التعليقات
دكتور رايق بن فايق
ربما الأرض تحتها ماء اصلا أو مدفونة بالرمال ولا يوجد عزاز تستند
دكتور رايق بن فايق
ربما الأرض تحتها ماء اصلا أو مدفونة بالرمال ولا يوجد عزاز تستند
.M.
اللهم لا شماته بس يعني الحين هذا قدوتها هالمغني 🤭 يخسارة تربية الأهل للبنات أكثر البنات يعيشن حياة مرفهه وفي الأخير تفسد وتدشر ولايهمها شيء اسمه شرف .
عدو الخونة
لماذا لا تبلع عنه اذا كنت صادق؟ وهل يعتبر نايف السالم شريكا له ان لم يكن امام القانون فعند الله ا لانه وافق على هذا ونشره كما نشر العديد من التعليقات التي تطعن في عرض الشيخ ولا تزال مبثوثة في صفحته هذه بينما نجده يدقق على ويحجب التعليقات التي تفند تلك التعليقات وتفضح اصحابها
ابوبدر
من اكل الفلفل الله يصلحهم حارين 🤭
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